حزام العند: سندافع عن قرار حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب

لحج(المندب نيوز)خاص

أعلنت قيادة قوات الحزام الأمني في قاعدة العند الجوّية ، اليوم الأحد، قرار المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب .

وأكد قائد حزام العند العميد ركن سمير صالح يوسف، إن قرار المجلس يعد نقطة تحوّل في مسار القضية الجنوبية ، واصفا في تصريحات القرار بأنه “انتصار حقيقي لإردة شعب الجنوب”، مؤكدا أن المجلس ينحاز إلى تضحيات الشهداء والجرحى.

وشدد القائد سمير ، على اعتزام قوات الحزام الأمني للدفاع عن هذه القرارات إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية حتى ينال الجنوب استقلاله .