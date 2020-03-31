حزام سقطرى يتولى مهمة فحص الوافدين من فيروس كورونا

4 مايو / متابعات



قامت قوة من الحزام الأمني في مديرية قلنسية، بمحافظة أرخبيل سقطرى، مساء اليوم الثلاثاء، بمهمة فحص عدد من أبناء المحافظة العائدين على متن عبارة بحرية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

واعترضت القوة العبارة القادمة من محافظة حضرموت، وأخضعت ركابها للفحص الحراري، استشعارا لمسئولية الحفاظ على سلامة مواطنيها من انتقال عدوة جائحة كورونا.

وأشاد أهالي المديرية بحرص قوات الحزام الأمني، ويقظتها في الحفاظ على أهالي سقطرى من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالبوا قيادة الحزام الأمني في المحافظة، بنشر القوات على جميع سواحل سقطرى، لإجراء الفحص الحراري لجميع الوافدين.