عدن تايم

حزام عدن يستعيد 6 ألف كتاب مدرسي ويسلمها مكتب التربية بالشيخ عثمان

14 يناير، 2020
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عدن تايم / خاص.

قامت قوات الحزام الأمني في القطاع الثامن، بتسليم مايقارب (6000) كتاب مدرسي لمكتب التربية والتعليم بمديرية الشيخ عثمان.

و أوضح مندوب التوجيه المعنوي بالقطاع الثامن أن قوات الطوارئ بحزام الشيخ عثمان، تمكنت من ضبط مايقارب 6000 كتاب كانت قد سرقت قبل يومين من مدرسة الممدارة في عدن.

وأفاد بأنهم قاموا بتسليم الكتب لإدارة التربية والتعليم بالشيخ عثمان، بحسب توجيهات النقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام أمني في مديرية الشيخ عثمان.

وكانت عمليات القطاع قد تلقت بلاغ يفيد بسرقة كتب تابعة لمدرسة الممدارة وعلى الفور تحركت قوات الطوارئ للموقع لمعاينته قبل أن تقوم بحملة أمنية لمواقع بيع الكتب بالسوق السوداء، وتمكنها من ضبط الكتب المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه القضية.

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