عدن الغد

حزام لحج يتلف ادوية مهربة بإشراف لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للأدوية 

3 مايو، 2020
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حزام لحج يتلف ادوية مهربة بإشراف لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للأدوية 

 
 
اتلفت قوات الحزام الأمني اليوم السبت كمية كبيرة من الأدوية المهربة المضبوطة وذلك في معسكر الشهيد ابو اليمامة في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد.
 
عملية الإتلاف للأدوية المهربة والتي دخلت البلاد بصورة غير شرعية جاءت عقب اخضاعها لعملية فحص أجرتها الهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية وطالبت بإتلافها.
 
عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة مشتركة مكونة من رئيس الدائرة الصحية ومندوب العمليات في قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، ومندوب عن الهيئة العامة للأدوية والمسلتزمات الطبية.
 
و كانت قوات الطوارئ التابعة لقوات الحزام الأمني في محافظة لحج ضبطت في وقت سابق الأدوية المهربة والتي جرى التحفظ حتى استكمال التحقيق واجراءات الفحص من جهات الإختصاص.

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ادوية العامة الهيئة بإشراف حزام لجنة لحج للأدوية مشتركة مع مهربة يتلف

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