4 مايو

حزام لحج يضبط عصابة تروج للحشيش

17 أبريل، 2020
0

الخميس – 16 أبريل 2020 – الساعة 09:48 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


ضبطت قوات الحزام الأمني كمية من الحشيش والحبوب المخدرة بحوزة عدد من الاشخاص في احد المنازل بالمدينة الخضراء مديرية تبن محافظة لحج.
وبحسب عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، فإن قوة امنية تابعة قوات الطوارئ – بقطاع المدينة الخضراء تحركت فور تلقي البلاغ عن وجود عصابة تروّج للحشيش والمخدرات في احد المنازل.
وألقت قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني القبض على أفراد العصابة اثناء خروجهم من المنزل متلبسين وهم يمارسون الترويج والتجارة بالحشيش والمخدرات وبحوزتهم ما يقارب 2 كيلو حشيش وكمية من الحبوب المخدرة اضافة لسلاح آلي كلاشنكوف وقنبلتين يدوية.
وتتكون العصابة من 6 افراد هم (ص.ع.م.ع)، (ع.ف.ع.ع)، (م.ع.م.د)، (ع.ص.ع.ح)، (ع.ص.ع.ح)، (م.م.ق.ر) وجميعهم ينتمون لمحافظات ومناطق مختلفة، حيث تم إيداعهم الحبس، وفتح تحقيقاً معهم إستعداداً لإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
تروج حزام عصابة لحج للحشيش يضبط

إقرا أيضا

Photo of ثورة على محروس.. السقطريون يلفظون مشاريع الإخوان

ثورة على محروس.. السقطريون يلفظون مشاريع الإخوان

17 أبريل، 2020
Photo of اختتام دورة تدريبية للعاملين الصحيين بأبين حول مواجهة كورونا

اختتام دورة تدريبية للعاملين الصحيين بأبين حول مواجهة كورونا

17 أبريل، 2020
Photo of الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تواصل انتهاك العمل الإنساني

الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تواصل انتهاك العمل الإنساني

17 أبريل، 2020
Photo of صحيفة دولية : تحشيد الإخوان لقواتهم يحبط جهود التهدئة في أبين

صحيفة دولية : تحشيد الإخوان لقواتهم يحبط جهود التهدئة في أبين

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق