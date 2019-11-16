صحيفة الأيام

حزام يافع يضبط أسمدة محظورة مغطاة بـ”الحبحب”

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 27 دقيقة
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يافع «الأيام» خاص

تمكنت قوات الحزام الأمني في قطاع يافع بمحافظة لحج، أمس، من ضبط أسمدة سامة مهربة على متن شاحنة نقل متوسطة نوع (دينّا)، تم إخفاؤها تحت فاكهة الحبحب.

وقال القيادي بالحزام، النقيب أسماعيل طماح، لـ “المكتب الإعلامي للحزام الأمني” : “إنه تم ضبط الدينا في نقطة عسكرية، وهي محملة بفاكهة الحبحب، وبعد التدقيق فيها وإخضاعها للتفتيش، اتضح أنها تحمل كمية من الأسمدة السامة المحظور دخولها إلى البلاد، وتم تغطيتها بفاكهة الحبحب للتمويه على النقاط الأمنية.

حزام يافع يضبط أسمدة محظورة مغطاة بـ "الحبحب"

حزام يافع يضبط أسمدة محظورة مغطاة بـ “الحبحب”

وأضاف طماح: “إن قوات الحزام تحفظت على المضبوطات، مع سائق الدينة لاستكمال الإجراءات وإحالة الملف للجهات المختصة.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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