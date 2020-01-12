حزام يافع يلقي القبض على مغتصب الفتيات الاثيوبيات الهارب من السجن

أكد مصدر أمني بمحافظة لحج أن مغتصب الإثيوبيات، الذي هرب من سجن إدارة أمن مديرية الحد في يافع، وقع أمس الأول بقبضة الأجهزة الأمنية، وذلك أثناء مروره على متن إحدى سيارات النقل بنقطة أمنية تابعة للحزام الأمني تقع بالمدخل الجنوبي لضواحي مدينة الحوطة بلحج، في محاولة منه مواصلة الهروب والدخول إلى مدينة عدن.

وأوضح قائد النقطة الأمنية بمنطقة الحسيني، صلاح الوجيه، أنه وعقب بلاغ عملياتي تم تعميمه على جميع النقاط الأمنية، ويفيد بهروب سجناء من سجن إدارة أمن مديرية الحد بيافع، تم اتخاذ الإجراءات في مثل هذه القضايا، وتمكن أفراد النقطة الأمنية من القبض على المتهم وإيداعه السجن بلحج، لحين استكمال الإجراءات القانونية ليتم بعد ذلك إعادته إلى السجن في يافع.

من جانب آخر أكد مصدر أمني في يافع أن بقية السجناء الهاربين، عددهم 3 سجناء، تم القبض عليهم من قبل القبائل وعدد من المواطنين بمديرية الحد، وذلك بعد فترة وجيزة من معرفتهم بواقعة هروب السجناء، حيث بادروا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأعلنوا حالة استنفار وانتشار في عدة مناطق بالمديرية، ليتمكنوا في ضوء ذلك من القبض على السجناء الثلاثة الهاربين.​