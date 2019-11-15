حزام يافع ينفذ حملة أمنية لتنظيم سوق المفلحي ورفع المخلفات منه

نفذت قوات الحزام الأمني بقطاع يافع، حملة أمنية لتنظيم السوق المركزي لمديرية المفلحي ورفع المخلفات منه.

وكانت قوات الطوارئ، التابعة لقوات الحزام بقطاع يافع، قد نفذت حملتها، صباح اليوم، وجلبت معدات ثقيلة، قامت برفع المخلفات من وسط السوق واطرافه، كما عملت على تنظيم السوق وتقسيمه إلى مربعات خصصت للباعة بحسب مجالاتهم حيث تم وضع مكان خاص لبائعي الأسماك، وكذا سوق بائعي الخضار، وكذا لأصحاب البضائع الأخرى.

وتمت الحملة بتوجيهات من قيادة، قوات الحزام الأمني بقطاع يافع، وتحت إشراف قائد معسكر القطاع بلال كرام ونائبه ماهر الشبحي وضابط العمليات مطيع طالب، ولاقت الحملة اسحسان المواطنين الذين عبروا عن شكرهم لقوات الحزام الأمني، على هذه الجهود في سبيل تنظيم سوق المديرية والحفاظ على مظهره الحضاري.