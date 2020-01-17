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حزب الاصلاح بشبوة يعرقل عمل لجنة تطبيق الشق العسكري لاتفاق الرياض

17 يناير، 2020
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تشهد عملية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض عرقلة وصعوبة في التطبيق في محافطة شبوة.

وقالت مصادر مطلعة ان محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو يرفض اي انسحاب للقوات ‎العسكرية القادمة من محافظة مارب او عودة لقوات النخبة الشبوانية.

واشارت المصادر الي ان اللجنة الميدانية من التحالف بعدن والتي تقوم باعداد الترتيبات لانسحابات القوات القادمة من مأرب واعادة قوات النخبة الشبوانية صعوبة بالغة مع تعنت جهات عدة حزبية في التعاون.

واكدت المصادر ان اللجنة التي وصلت منذ ايام الى محافظة شبوة كانت قد باشرت نزولها الميداني الى المعسكرات والمواقع المختلفة لكنها تواجه صعوبات جمه في اعادة ترتيب القوات في المحافظة.

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