حزمة من الإجراءات.. كيف تواجه عدن كورونا؟

نظراً للتفشي المتسارع للأوبئة والحميّات، وتصاعد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة عدن، تقرر اتخاذ جُملة من الاجراءات الاحترازية لاحتواء ذلك التفشي والحد من مسبباته في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، وفقاً للآتي:-

– فرض حظر التجوال الجزئي بدءً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، لمدة ثلاثة أسابيع، بحيث يبدأ عند الساعة 10 مساءً وينتهي الساعة 12 ظهراً.

ويستثنى من الحظر كافة المنظمات الدولية العاملة في محافظات الجنوب، وكذا العاملين بالمرافق الصحية كالمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، والعاملين في المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والاتصالات ومحطات الوقود.

– استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في العاصمة عدن، ومحافظات الجنوب، ويمنع دخوله وبيعه داخل المدن وخارجها.

– إغلاق مراكز التسوق الكبرى “المولات” لمدة ثلاثة أسابيع باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار .

– يُسمح للفنادق بالعمل بشكل محدود مع السماح فقط للعائلات بالسكن فيها، شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

– ‏استمرار إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع والسماح بالبيع السفري فقط.

– ‏إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة ثلاثة أسابيع، وحث العلماء والمشائخ والخطباء وأئمة المساجد على المساعدة في توعية الناس بضرورة الالتزام باجراءات الحظر.

-تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس.

– إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية والسلع التموينية مثل الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها.

