عدن تايم

حزمة من المطالب للمعتصمين العسكريين امام بوابة قصر معاشيق ( صور )

عدن تايم عدن تايم منذ 13 دقيقة
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الإثنين – 25 نوفمبر 2019 – الساعة 12:53 م



عدن تايم – خاص :

واصل الهيئة العسكرية العليا اعتصامها صباح اليوم لليوم الثاني امام بوابة قصر معاشيق احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية طوال الاشهر الماضية .
وكان ضباط وجنود عسكريون قد دشنوا يوم امس اعتصاما امام بوابة قصر معاشيق بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية غاضبة .
ونصب الجنود والمعتصمين خياما اما بوابة قصر معاشيق في خطوة منهم للاستمرار .
طالب المعتصمين بالاهتمام الشامل باشر الشهداء وتقديم كل اوجه الرعاية والاختمام والتكريم نظير تضحياتهم .
كما طالبوا بسرعة تنظيم الدائرة المالية وشعبها وفروعها بما فيها الخزانة العامة لحفظ العائدات المالية .


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العسكريين المطالب امام بوابة حزمة صور قصر للمعتصمين معاشيق من
عدن تايم

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