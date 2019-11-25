حزمة من المطالب للمعتصمين العسكريين امام بوابة قصر معاشيق ( صور )
الإثنين – 25 نوفمبر 2019 – الساعة 12:53 م
عدن تايم – خاص :
واصل الهيئة العسكرية العليا اعتصامها صباح اليوم لليوم الثاني امام بوابة قصر معاشيق احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية طوال الاشهر الماضية .
وكان ضباط وجنود عسكريون قد دشنوا يوم امس اعتصاما امام بوابة قصر معاشيق بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية غاضبة .
ونصب الجنود والمعتصمين خياما اما بوابة قصر معاشيق في خطوة منهم للاستمرار .
طالب المعتصمين بالاهتمام الشامل باشر الشهداء وتقديم كل اوجه الرعاية والاختمام والتكريم نظير تضحياتهم .
كما طالبوا بسرعة تنظيم الدائرة المالية وشعبها وفروعها بما فيها الخزانة العامة لحفظ العائدات المالية .