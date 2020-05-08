حسب توجيهات المحافظ البحسني..السلطة المحلية بمديرية رخية تصدر تعميم بشأن إعلان حظر التجوال بالمديرية

المكلا (المندب نيوز )خاص

أصدرت السلطة المحلية بمديرية رخية ممثلة بالاستاذ أ.حمد عمر بن عجيان ، تعميما بشأن إعلان حظر التجوال وذلك بحسب توجيهات المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية ، بعد رصد ثلاث حالات مؤكدة وثلاث مشتبهة بفايروس كورونا .

وجاء في نص التعميم :

بناءاً على قرار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بشأن إعلان حظر التجوال بالمحافظة بعد تأكيد لجنة الطوارئ الوطنية رصد 3حالات كورونا و3مشتبهة بالمحافظة وشعوراً بالواجب والمسؤولية تجاه المواطن ونظراً للحالة الطارئه والظروف الحالية ومنعاً للتجمعات البشرية التي تشكل تهديداً خطيراً قد يؤدي لأنتشار الفيروس بصورة سريعة قد تصعب السيطرة عليه .

وتعلن السلطة المحلية بمديرية رخية فرض حظر التجوال في المديرية ابتداءً من اليوم الخميس الرابع عشر من شهر رمضان المبارك الموافق 7/5/2020م من الساعة الرابعة عصراً حتى الرابعة صباحاً والإستمرار في إغلاق المحلات التجارية ومنع التجمعات.

وتهيب السلطة المحلية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الأختصاص لحمايتهم من جائحة وباء كورونا.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه .

صادر عن السلطة المحلية م.رخية