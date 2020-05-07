حسب توجيهات المحافظ البحسني..مدير عام ثمود يصدر تعميم بشأن الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا

ثمود(المندب نيوز )خاص

أصدر مدير عام مديرية ثمود الأخ نائف ناصر محمد المنهالي ، اليوم تعميم بحسب توجيهات محافظ محافظة حضرموت _قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف حالات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

حيث أهاب مدير عام مديرية ثمود جميع أبناء مديرية ثمود والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بتنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والتقيد بالبقاء في المنازل اثناء فترة الحظر المقررة من اليوم الخميس 7/ 5/ 2020 م اعتبار من الساعة 4 عصرا وحتى 4 صباحا يوميا والموجه لكافة أبناء المحافظة.

منوها في ذات السياق المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية المزدحمة واستشعار حجم المسؤولية والتعاون في تنفيذ ما جاء بهذا التعميم وتوجيه كل من يقع في اطار المسؤولية مضيفا أن السلطة المحلية بمديرية ثمود تتابع الوضع عن كثب وفي انعقاد دائما لمجابهة هذا الوباء.

وقد ثمن المنهالي كافة الإجراءات والجهود الإحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ البحسني ووقوف السلطة المحلية بالمديرية خلف إنجاح تلك الإجراءات لما من شأنه سلامة المواطنين وأبناء المحافظة.