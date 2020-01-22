حسم مستقبل إيريكسن... إعلان صفقتين لبايرن ميونيخ

أبرز أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 221

فريق عمل يوروسبورت عربية

بدأ إيقاع الصفقات يرتفع مع انضمام بايرن ميونيخ لقائمة المشاركين بالميركاتو الشتوي بالوقت الذي يبدو فيه أننا سنشهد على العديد من الصفقات خلال الساعات القليلة القادمة.

أبرز أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 221:

بايرن ميونيخ يضم أودريوزولا وكون:

أعلن بايرن ميونيخ عن ضم ظهير ريال مدريد ألفارو أودريوزولا بعقد إعارة حتى نهاية الموسم كما أعلن أياكس عن انتقال مهاجمه الشاب نيكولاس كون 20 عاماً إلى النادي البافاري بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم علماً أن كون سبق له اللعب بلايبزيغ ومغادرة صفوفه قبل حوالي سنتين.

إيريكسن يتحرك:

أشارت الصحف الإنجليزية لالتقاء الدنماركي كريستيان إيريكسن بمالك نادي توتنهام دانييل ليفي حيث طلب صانع ألعاب الفريق من المالك الموافقة على بيعه لإنتر ميلان هذا الشهر مشيراً لرغبته بالرحيل بأسرع وقت ممكن عن الفريق.

كوتينيو عائد:

استبعدت الصحف الألمانية اختيار بايرن ضم كوتينيو بصفة نهائية في نهاية الموسم الحالي مشيرة لقرب رحيل اللاعب عن بافاريا والعودة لبرشلونة.

ديمبيلي يقطع طريق الانتقال:

أكد نجم ليون موسى ديمبيلي رغبته بالاستمرار في ناديه الحالي حتى نهاية الموسم على أقل تقدير ليقطع الطريق على الأندية الراغبة بضمه والتي يتقدمها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

كافاني يضغط:

أشار برنامج “إل شيرينغيتو” لرغبة الأوروغوياني إدينسون كافاني بالانتقال من سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد هذا الشهر، البرنامج الإسباني نقل تصريح والد اللاعب الذي أشار لرغبة ابنه بحسم الانتقال والرحيل الشهر الحالي بخطوة بدت بمثابة تصعيد من المهاجم الساعي للانتقال بأي طريقة.

لاعب آخر من مانشستر يونايتد لإنتر؟

أكدت شبكة “سكاي” اهتمام إنتر ميلان بضم حناح مانشستر يونايتد الهولندي الشاب تاهيت تشونغ 20 عاماً الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي علماً أن إنتر كان قد ضم هذا الموسم كل من لوكاكو وأليكسيس ويونغ من مانشستر يونايتد!

اقرأ أيضاً…أخبار ريال مدريد: بايرن يستعير.. مبابي يغازل ولاعب الفريق يتعرض للسرقة

أخبار وشائعات متفرقة:

-أبدى ناديا ويست هام وإيفرتون رغبتهما بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي ستيفان نزونزي الذي يلعب بصفوف غالتاسراي على سبيل الإعارة.

-أرسل مانشستر يونايتد أحد كشافيه لمتابعة مباراة ليون بكأس فرنسا من أجل مراقبة موسى ديمبيلي وبوبكاري سوماري.

-تعثر انتقال داني أولمو إلى ميلان بعد اختلاف النادي الإيطالي مع وكيل أعمال اللاعب رغم توصله لاتفاق مع ناديه دينامو زغرب، وبات اللاعب مرشحاً للانتقال إلى ولفرهامبتون أو لايبزيغ.

-بات لاعب وسط إنتر ماتيو بوليتانو قريباً من الانتقال لنابولي بعد فشل انتقاله لإنتر.

-يسعى ديفيد بيكهام لإقناع سيرجيو أغويرو بالانتقال لفريق إنتر ميامي مع نهاية عقده العام المقبل.