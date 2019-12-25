حشود حوثية كبيرة جنوبي الحديدة على الدريهمي والتحيتا

وصلت حشود وتعزيزات حوثية جديدة إلى زبيد والدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، في توجه لتصعيد متزايد في الساحل الغربي، مع تواصل القصف والاستهداف في كافة المحاور.

وقال شهود عيان ومصادر محلية لنيوزيمن، الثلاثاء، إن تعزيزات كبيرة للمليشيات توجهت إلى زبيد والدريهمي بالتزامن، مشيرين إلى مجموعة كبيرة من الأطقم محملة بالمسلحين علاوة على العتاد والأسلحة.

طبقاً للمعلومات الميدانية، يطلق الحوثيون على التعزيزات المتقاطرة تباعاً “الحشود الخاطفة لتحرير التحيتا والدريهمي”.

ويوم الثلاثاء تواصلت عمليات القصف والتصعيد العسكري صوب مواقع القوات المشتركة في الدريهمي والجاح وحيس والتحيتا.