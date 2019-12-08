كريتر سكاي

حشود لآلاف المجندين العائدين من الحد الجنوبي إستجابة لدعوة الشيخ حمود المخلافي

8 ديسمبر، 2019
0

(كريتر سكاي):خاص

أظهر فيديو حشود هائلة من المجندين العائدين من الحد الجنوبي إلى مدينة تعز استجابة لدعوة رئيس المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشيخ حمود سعيد المخلافي .

ويظهر المجندون في معسكر أنشأه الشيخ المخلافي سُمى بلواء الجند بمنطقة يفرس جنوب مدينة تعز بعد عودتهم خلال الأيام الماضية في عملية الجمع والتحضير واستلام الرواتب.

وكان قائد المقاومة المخلافي قد دعا جميع أبناء إقليم الجند المتطوعين للقتال في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية سرعة العودة إلى جبهات الشرف والعزة والكرامة في محافظة تعز لاستكمال تحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها . 

الوسوم
إستجابة الجنوبي الحد الشيخ العائدين المجندين المخلافي حشود حمود لآلاف لدعوة من

مقالات ذات صلة

Photo of وفد مجلس الإنقاذ يلتقي الرئيس علي ناصر

وفد مجلس الإنقاذ يلتقي الرئيس علي ناصر

8 ديسمبر، 2019
Photo of مواطن سقطري :يُطلق إسم ولي العهد السعودي على مولوده

مواطن سقطري :يُطلق إسم ولي العهد السعودي على مولوده

8 ديسمبر، 2019
Photo of باعبده يستقبل وفد برنامج الملاريا بمحور شبوة-حضرموت-المهرة ويلتقي بمتطوعات لمعالجة الملاريا بمديرية سيحوت

باعبده يستقبل وفد برنامج الملاريا بمحور شبوة-حضرموت-المهرة ويلتقي بمتطوعات لمعالجة الملاريا بمديرية سيحوت

8 ديسمبر، 2019
Photo of القوات التابعة ل أمن عدن تصدر هذه القرارات

القوات التابعة ل أمن عدن تصدر هذه القرارات

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق