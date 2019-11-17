حشون يجتمع باللجنة التحضيرية لمناقشة الترتيبات النهائية لفعالية اليوم العالمي للطفل بمأرب

ترأس مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان بمكتبه صباح اليوم إجتماع للجنة التحضيرية للإعداد لليوم العالمي للطفل الذي سيكون في ال20 من نوفمبر الجاري.

وناقش اجتماع اللجنة التحضيرية لليوم العالمي للطفل التي يرأسها حشوان وممثلة من مكتبي الشباب والرياضة والتربية والتعليم الترتيبات والتحضيرات النهائية للفعالية والتي ستكون على مدى يومين 20 – 19 نوفمبر.

والجدير بذكره أن فعالية اليوم العالمي للطفل ستقام في سبعة مدارس بمديرية المدينة تشمل الفتيان والفتيات ويشهد اليوم الأول عدد من الأنشطة الرياضية منها كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج والسباحة كما يتخلل اليوم الثاني للفعالية إقامة مراثون يشارك فيه ثمانين طفل ويعقب ذلك فتح المتنفسات بالمدينة أمام الزائرين من الطفولة وذوي الإحتياجات الخاصة للإحتفاء بها وتكريمهم.

ويشار إلى أن فعالية اليوم العالمي للطفولة ستنضم بالتعاون مابين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف للطفولة العالمية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.

* من ماجد الموساي

