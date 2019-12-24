عدن الغد

حصد 10 وفيات خلال 24 ساعة.. وباء مرعب يفتك بأهالي شرعب السلام بتعز

24 ديسمبر، 2019
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حصد 10 وفيات خلال 24 ساعة.. وباء مرعب يفتك بأهالي شرعب السلام بتعز

توفي 10 اشخاص من عزلة واحدة في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز جراء تفشي وباء غامض وسط غياب الرعاية الصحية. 
وناشد مدير مستشفى السلام الدكتور ابراهيم المخلافي السلطات الصحية والمنظمات الصحية الدولية للقيام بدور انساني لانقاذ المرضى وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية لمحاصرة الوباء المنتشر في مناطق شرعب.
وقال مصدر محلي لصحيفة “عدن الغد” ان عزلة بني سبأ في مديرية شرعب السلام شهدت 10 حالات وفاة، بينهم اثنين من اسرة واحدة خلال اقل من 24 ساعة .
مشيرا الى أن الوباء يصيب المريض بتوعك كبير مع حمى شديدة وطفح جلدي والم في الحلق واسهالات حادة ولم تتوفر العلاجات الخاصة بهذا الوباء المنتشر في مديرية شرعب السلام.
*من عبدالله البرازيلي

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