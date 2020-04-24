حصريا وبالصور..الكشف عن قرى فوق مرتفعات عدن بتمويل ممنهج لاقامتها

كشف تقرير رسمي حصلت عليه “عدن تايم” عن حجم الكارثة التي تحيط بالعاصمة عدن بفعل البناء العشوائي المقام في مرتفعات الجبال وتمتد الى صهاريج الطويلة ومهلكة الفرس وتضم قرى كبيرة بخدمات والكهرباء وتمويل ممنهج ولم تحرك السلطات ساكنا ازاء الاستعمار الجديد الذي يحلق فوق عدن بحسب وصف التقرير.

ويشير التقرير الى “بيوت كثيره بعضها مبني من الصفيح او الخشب واخرى مبنية من البردين بعضها مبنية بإتقان وبالاسمنت المسلح من جبل الفرس وبعضها حيطان تغطي الكهوف او ما تسمى بمقالع البوميس كثيرة تتفاوت في عرضها لكنها في المجمل تمتد افقياً الى مقالع اخرى او مسافات لم يتمكن الفريق الذي اعد التقرير من بلوغها بسبب استخدام بعضها كبيارات للمجاري والبعض الآخر مقالب للقمامة كما حال المقمع الاكبر الذي يقع بالقرب من قمة جبل ً الفرس والذي يسمى بالكهف السبأي”.

ويفيد التقرير ان “جبل الفرس عبارة عن هضبة متفاوتة الارتفاع ولكنها مستوية نسبياً ويبدو ان هذه السمة اغرت الكثير من النازحين الشماليين في البسط والبناء العشوائي فيها والى جانب البيوت العشوائية الكثيرة يشاهد على هضبة الجبل ان كل مساحتها محجوزة بالحجار على شكل مساحات مربعة او مستطيلة وبعضها محجوزة ،ما يعني ان بقية مساحات جبل الفرس وصولً الى اعلى جبل الصياريج تمثل هدفاً مستقبليًا للبناء فيها”.

واعتبر فريق التقرير الذي زار المنطقة ويضم مسؤولين في دوائر الامانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي ان “امر كهذا يجعل من الضرورة بمكان وضع حد لهذا العبث الذي يمكن القول عنه بانه ممنهج من قبل قوى تهدف الى تدمير معالم وآثار عدن، بمعنى ان هناك جهات معادية لمجنوب تمول مشروعات البناء العشوائي خاصة وان التقرير اشار مباني عشوائية لا تقل تكلفة بعضها عن 5 مليون ريال وربما اكثر ،وتزويد المباني العشوائية بخدمات الكهرباء والمياه”.

وخلص التقرير الذي اعده الفريق برئاسة د.عبدالقوي محمد الصلح رئٌيس الدائرة الاقتصادية ان جميع الجبال المحيطة بالمدينة اصبحت مبنية بأبنية عشوائية تفوق مساحتها مساحة المدينة عدن ، ما جعل المدينة محاصرة بأبنية عشوائية من جميع الجهات.

التقرير في 7 ابريل الجاري عقب زيارة الفريق المنطقة واليوم وعدن آثار النكبة التي حلت بها بفعل الابنية العشوائية التي أغلقت وخنقت منافذ السيول مما ترتب عن فيضان مازالت آثاره اليوم.