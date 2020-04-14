حصري .. إحالة عاقل سوق الهاشمي الى النيابة العامة غداً

أفاد مصدر قضائي لكريتر سكاي ان غدا الاربعاء سوف يُحال احد المسلحين الى النيابة العامة.

وتابع قائلا ان زايد التركي عاقل سوق الهاشمي سوف يحال ملفه الى النيابة العامة.

ولفت بالقول ان ملفه غدا سوف يعرض على النيابة العامة جراء مهاجمته اطقم عسكرية تتبع القطاع الثامن حزام امني بالشيخ عثمان.

وواصل قائلا ان التركي سوف يتم ايداعه السجن المركزي غدا عصر الاربعاء.

واختتم بالقول لكريتر سكاي ان زايد التركي عاقل سوق الهاشمي يتلقى العلاج حاليا جراء اصابته في القدم اليمنى .

الجدير بالذكر ان زايد التركي اطلق النار على قوة امنية جراء منعها بيع القات في سوق الهاشمي.