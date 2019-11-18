حصري – السيد لـ عدن تايم : زمن البلطجة انتهت ومن يفكر بها فنحن هنا

قال اللوا ركن / صالح السيد مدير أمن محافظة لحج بأن هناك مخطط خبيث يراد منه إغراق العاصمة عدن في فوضى خلاقة علينا أخذ الحيطة والحذر ورفع الجاهزية.

السيد وفي تصريح حصري ل”عدن تايم” أوضح: خلق الفوضى وترويع الآمنين وتعكير صفو حياتهم في العاصمة عدن تقف خلفه قوى تهدف إلى إغراق العاصمة في فوضى وما حدث من محاولات بائسة في مديرية دار سعد أحد النماذج.

مصرحا ماحدث من ترويع للناس في مديرية دار سعد من قبل عصابات ارهابية تحاول جاهدة تنفيذ لاجندات داخلية وحتى إقليمية جاعلة العاصمة عدن مسرح لها.

واستغرب من يصنعون الإرهاب والفوضى في الجنوب والعاصمة عدن كانوا يتذرعون بتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي هي في الأصل مناهضة لكل مشاريعهم واليوم يتكرر المشهد نفسه بوجود القوات السعودية.

وحذر السيد بقوله سنفشل كل المخططات الإرهابية التي تستهدف الجنوب والعاصمة عدن على وجه الخصوص من قبل عباد المال الذين يتم تمويلهم من دولة خليجية (قطر) عبر ذراعها حزب الأخوان فهم مصدر الفوضى في بلادنا.

وشدد على قوات الأمن بكافة تشكيلاتها سواء في لحج أو العاصمة عدن الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بوطننا الحبيب (الجنوب).