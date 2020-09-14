عدن تايم

حصري- المركزي يستدعي كبار الصرافين في عدن لكبح انهيار العملة

14 سبتمبر، 2020
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أكدت مصادر مصرفية لعدن تايم ان البنك المركزي اليمني استدعى ٣ من أكبر شركات الصرافة، اليوم، بهدف كبح جماح ارتفاع اسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني.
وبحسب ذات المصادر فأن البنك المركزي بصدد مراجعة حسابات شركات الصرافة وربطها شبكيا بالبنك، لمراقبة التزامها بالقانون المصرفي، بما يسهم في إيقاف المضاربة التي أدت إلى انهيار الريال.

اغلاق شركة صرافة

وكان المركزي اغلق امس الأحد، واوقف التعامل مع شركة هدنة للصرافة، كما عممت جمعية الصرافين عدن، على منشآت وشركات الصرافة، شبكات التحويل المالية المحلية بتعليق التعامل معها حتى مراجعتها البنك المركزي، وإحضار كافة الكشوفات المتعلقة بعمليات البيع والشراء تفصيلي.

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