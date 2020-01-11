حصري ..تدشين حملة امنية موسعة للانتشار في عدن

التقى اليوم العميد مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف العربي في عدن بعدد من القيادات الامنية .

وقال مصدر خاص ل كريتر سكاي حضر اللقاء ان الاجتماع تركز حول ضبط الاوضاع الامنية بشكل صارم.

ولفت بالقول ان قائد التحالف العربي شدد على ضبط الاوضاع الامنية بشكل صارم حتى تستقيم الاوضاع.

وواصل بالقول هناك حملة امنية كبيرة مرتقبة خلال الايام القليلة القادمة للانتشار في عدن .

وتابع قائلا ان الاوضاع الامنية سوف تشهد تحسن كبير عبر انتشار امني في مختلف المديريات لضبط الاستقرار.

وأختتم قائلا ان الجميع خرج بإرتياح كبير من هذا الاجتماع الذي حمل جدية في تنفيذ وبسط الامن والاستقرار.