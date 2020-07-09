حصري .. ترحيل قاتل دار سعد الى التواهي

علم موقع كريتر سكاي من مصادره الخاصة ان قوات لواء العاصفة الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي التي يقودها اوسان العنشلي رحلت قاتل دار سعد الى التواهي.

وقال المصدر لكريتر سكاي: ان (ع.الضالعي) بعد ان ارتكب جريمة قتل بحق مواطن وجرح اخر صباح اليوم في مديرية دار سعد شمال عدن سلم نفسه لأفراد لواء العاصفة في ملعب النصر بالمديرية.

وتابع قائلا حيث قام الجنود بترحيله الى مقر قيادة لواء العاصفة في التواهي.

واختتم:شرطة الدار ابلغت القيادة بالتخاطب مع اوسان العنشلي بتسليم القاتل الى ادارة البحث لكن الى حد الان لم نستلم رد من العمليات بتسليم القاتل.