حصري-دراسة صادمة بعدن: لقاح الحصبة للاطفال الذي يتم تقديمه غير فاعل



اثبتت دراسة مخبرية قام بها عدد من المتخرجين في كلية الطب جامعة عدن ان لقاح الحصبة الذي يتم تقديمه للاطفال بعدن ضمن حملات حكومية متعددة غير فاعل. واجرى الباحثون دراسة تحليلة لتاثير اللقاح على اكثر من ٩٠ طفل تم تطعيمهم ضد شلل في عدن افضت الدراسة الى ان مستوى المناعة التي تركها اللقاح اقل بنسبة كبيرة جدا من النسبة المتوقعة. وتقدم منظمة الصحة العالمية هذه اللقاحات ضمن برنامج مساعدات لليمن.

” نتائج صادمة ” هكذا علق الدكاترة والحاضرون الذين حضروا عرض نتائج مشروع دراسة حول فاعلية لقاح الحصبة في عدن والذي قام به مجموعة من طلاب الطب كمشروع تخرج من كلية الطب تخصص مختبرات

وبعد احضار المجموعة لمحاليل فحص خاصة من الاردن بقيمة 500 دولار قاموا باخذ عينة في عدن من 45 طفل اخذوا الجرعة الاولى من اللقاح و 45 طفل اخذوا الجرعة الاولى والثانية المفترض ان النتيجة تكون اكبر من 1.1 لكي يقال ان اللقاح فعال ولا بد ان نتيجة من اخذوا جرعتين تكون اعلى من الذين اخذوا جرعة واحدة ولكن للاسف لافرق بينهم ولا فرق اساسا بين من اخذ لقاح ولم ياخذه89 حالة كانت متوسط النتيجة 0.088 والمفترض تكون اكثر من 1.1

وافضت الدراسة الى ان حالة واحدة كانت النتيجة ايجابية وهي 2.67 ويتوقع ان النتيجة هذه لهذا الطفل بسبب اصابته بالحصبة من قبل وتكون اجسام مناعية.الدكتور شيخ الشطيري نائب عميد كلية الطب لشئون المختبرات و د ايمان باصديق نائبة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي وغيرهم اكدوا على ضرورة متابعة هذه الدراسات ورفعها للجهات المختصة .