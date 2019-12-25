عدن تايم

حصري ـ تأييد حكم إعدام في متهم بقتل معلمة

26 ديسمبر، 2019
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علمت “عدن تايم” أن الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بلحج أيدت، على حكم محكمة الحوطة المتضمن بإعدام المتهم أيسر سعيد محمد ناصر قشاش والمتهم فيها في قضية مقتل المعلمة عبير البان على يد زوجها المتهم أيسر.

وعقدت الجلسة برئاسة فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي، رئيس محكمة الاستئناف رئيس الشعبة الجزائية الأولى، وعضوية كل من القاضي أحمد بن أحمد مرشد، والقاضي محمد سعيد قاسم السناني عضو الشعبة الجزائية الأولى، وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي فاروق الحميدي، وأمين سر الجلسة فيصل عبد القوي، وبحضور أولياء دم المجني عليها وجمع من المواطنين.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة قبل الأخيرة 5 ديسمبر إلى المرافعة الختامية للنيابة التي طالبت عدالة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً على المتهم، بالإعدام قصاصاً كما جاء في منطوق الحكم الابتدائي ومصادرة أداة الجريمة.

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