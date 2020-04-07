كريتر سكاي

حصري .. فصل عدد من جنود الحزام الامني بالمنصورة قاموا بالاعتداء على المواطنين

7 أبريل، 2020
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حصري .. فصل عدد من جنود الحزام الامني بالمنصورة قاموا بالاعتداء على المواطنين
كريتر سكاي/خاص:

أبلغ مصدر أمني “كريتر سكاي ” تفاصيل خاصة حول التوتر الذي دار في شمال العاصمة عدن بين اهالي وبلاطجة مدعوميين من الامن.

وتابع قائلا الحدث وقع  الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر  اليوم حيث جاء ثلاثة أفراد اثنين منهم بالزي العسكري مسلحين مع الجعاب والقنابل والثالث سائق الدباب الذي يقلهم . لافتا حيث جاء هؤلاء المسلحين  الى خلف محطة ( فرزة) الرويشان من امام مسجد الايمان وقاموا بالاعتداء على مواطنين من الاروموا والصومال وابتزازهم .

وواصل بالقول عندما سالناهم من الجهة التي ارسلتكم بهذه المهمة ادعوا انهم من كتيبة قطاع المنصورة كمال الحالمي.مشيرا  بعد ان قمنا بالاتصال الى عمليات قطاع المنصورة للتأكد من الامر وعلما بان هذا الاسلوب والاعمال يسيئ الى الدعم والاسناد والحزام الامني.

واشار اثناء الحديث مع عمليات قطاع المنصورة أنسحب احد  البلاطجة ويطلق وابل من الرصاص فوقنا وفوق المواطنين والاطفال واذا بالفرد الاخر يهم بالضرب فوقنا اذا بطلقة تصيبه بالساعد لليد اليمنى. مردفا قمنا بالتواصل بعمليات الدعم والاسناد والحزام الامني وبعمليات كتيبة قطاع المنصورة.

ولفت بالقول تم التعزيز بنفس اللحظة من اللواء الرابع للقائد هدار وارسل الينا اركان الكتيبة الثالث للواء الرابع محسن الدماني جزاه خير وافراده وتم نقل المصاب الى المستشفى الالماني. مضيفا  الافراد طلعوا بلاطجة وتم فصلهم من قبل كتيبة كمال الحالمي وقد ادعى الجريح مرة ثاني انه تابع لنقطة العلم ناجي اليهري حيث تم ابلاغ العمليات بذلك 
وبعد التحري من قبل العمليات الدعم اتضح انهم ليس مع نقطة العلم.

وتابع قائلا تم التعرف على الجريح من قبل جنود عبدالصمد قائد الطوارئ لقطاع المنصورة اتضح ان الأفراد البلاطجة قد تم فصلهم من الدعم والاسناد كانوا يتبعوا كتيبة كمال الحالمي ومن ثم نقطة العلم ناجي اليهري لكن تم فصلهم نهائيا حسب كلام الاخ عبدالصمد يقول لهم سوابق بإبتزاز المواطنين .

واضاف ايضا لكريتر سكاي   جاء طقم آخر بعد الضرب وانتشر يقول للحراسة سلموا انفسكم. مشيرا لهذا نتوقع الاعتداء علينا باي وقت وهذا يعتبر بلاغ امني مسبق.

وحصل كريتر سكاي على اسماء البلاطجة وهما (ف.ا.ع) يلقب بأوباما وهو الجريح المرقد بالمستشفى و(م.ا)والثالث هو سائق الدباب يدعى ( أ.ن.س.م) تابع للواء الرابع حزم جبهة حيفان.

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