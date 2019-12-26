حصري_مدير البحث الجنائي عدن يكشف عن إعترافات للمتهم بتمزيق القرآن "الدوافع والأسباب"

قال لـ عدن تايم مدير ادارة البحث الجنائي بأمن عدن العميد صالح محمد القملي ان المتهم بتمزيق آيات من القرآن الكريم ورميها في حمامات مسجد ابان ومسجد حامد السقاف بكريتر (م م ن س ب) البالغ من العمر ٢٧ عاما أقر خلال التحقيق معه في إدارة البحث الجنائي عدن بقيامه بهذه الافعال بتمزيق آيات من وسط كتاب الله عدد خمس إلى ست ورق ورميها في الحمامات ومن ثم يقوم بوضع القرآن في حمام المسجد.ووبحسب إفادة العميد القملي لـ عدن تايم فقد أعترف المتهم بقيامه بمثل هذه الافعال في مساجد أخرى بعدن في المعلا ومنطقة الشيخ عثمان وخارج محافظة عدن منطقة سكنه وعند التحقيق معه وسؤاله عن الاسباب الذي تدفعه بهذه الافعال المحرمة شرعأ وقانونأ ومن دفعه اجاب بانه يتلقى التوجيهات من القمر الصناعي ويسمع ناس يوجهوه للقيام بمثل هذه الافعال وفي حالة انه لم ينفذ تتولد عنده ردة فعل ويقول انه يريد يمشي على القرأن .

وأضاف العميد القملي لـ عدن تايم : نتيجة لتخبط المتهم واحتمال انه يعاني من حالة نفسية وحضور أسرته واحضارها روشتات طبية تفيد بانه يتعالج عند اطباء نفسانيين ومصاب بحالة نفسية في منتصف عام ٢٠١٨م تم احالته إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وطلب عرضه على لجنة طبية من اخصائيي الطب ورفع تقرير عن قدراته العقلية ويتم تجهيز ملف البحث وأحالته مع الأولويات والمتهم إلى النيابة العامة صيرة للتصرف وفقأ والشرع والقانون.

وضبط المتهم بتمزيق القرآن الكريم في يوم الثلاثاء الموافق ١٧/ديسمبر ويوم الاربعاء ١٨/ ديسمبر مابين الساعة ٥/٣٠ مساء في مسجدي أبان وحامد بكريتر بالعاصمة عدن.