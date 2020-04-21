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حصيلة أولية.. 5 وفيات في كريتر بسبب الأمطار والسيول

22 أبريل، 2020
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اكدت حصيلة اولية الى ان عدد الوفيات في كريتر عدن بسبب الامطار وصل الى 5 متوفين.

واكد ماجاء في الحصيلة حديث لنائب مدير شرطة كريتر امجد الصبيحي عن عدد الوفيات جراء السيول بمنطقة الطويلة بكريتر

وقال امجد الصبيحي :قمنا بواجبنا الامني بكريتر وبالتعاون جانب قائد شرطة خورمكسر وقائد الكتيبة الخامسة وبمساعدة المواطنين .

واضاف:الامطار تسبب بتدمير وغرق عدد من المنازل حيث توفى ٤ مواطنين بمنطقة الطويلة بكريتر وقمنا بزيارتهم الى جانب القائد مالك هرهرة وامام النوبي ومروان شايف وشكلنا فريق لاجل كريتر التي لاجلها سنضحى بالغالي والنفيس.

واختتم:تم انتشال ٤ مواطنين توفوا جراء السيول في الطويلة وحتى اللحظة تجري التحريات بالنسبة للمناطق الاخرى.

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أولية الأمطار بسبب حصيلة في كريتر والسيول وفيات

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