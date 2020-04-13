حصيلة اولية لضحايا السيول في العاصمة صنعاء.. فيديو

جرفت سيول الأمطار الغزيرة اليوم الإثنين شابين في العاصمة صنعاء بعد يوم واحد من وفاة طفلين في ريف إب نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة.

وقال مدير التوجيه بمصلحة الدفاع المدني في صنعاء العقيد خالد الشرحي في بيان مساء اليوم إن الملصحة تلقت بلاغاً يفيد بجرف السيول شابين في صنعاء مشيراً إلى أن فرق الغوث في المصلحة لاتزال تبحث عنهما حتى اللحظة.

وأشار إلى أن سيول جارفة قدمت من مديرية خولان والمناطق المجاورة لها اجتاحت عدد من المنازل والمحال التجارية جنوبي العاصمة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع العاصمة صنعاء وهي غارقة بالسيول التي جرفت عدد من السيارات وحاصرت السكان داخل منازلهم فيما أطلق مواطنون طلقات تحذيرية في الهواء لتنبيه سكان العاصمة من السيول القادمة.