حضرموت:مدن وقرى وادي العين.. تفتقر لوجود خدمة الإنترنت المنزلي dsl*

وصلنا إلى القرن الواحد والعشرين ولا تزال مدن وقرى وادي العين بمحافظة حضرموت لا تتوفر بها خدمة الإنترنت المنزلي dsl، وكما هو معروف أن وادي العين تقع في مديرية وادي العين وحورة بمحافظة حضرموت، وخدمة الانترنت المنزلي متوفرة في عاصمة المديرية “حورة” مما جعل اهالي مدن وقرى وادي العين يطالبون بإدخال الخدمة في القريب العاجل.



هذا ويعتبر الانترنت مهماً في حياة طلبة الجامعات والمدارس، وأصبح تعلمه على الأجهزة الإلكترونية ضروري ، حتى يستخدم في تنزيل البحوث العلمية والبرامج التعليمية للدراسة، يمكنهم من الإنضمام لدروس ودورات تعليمية عبر الإنترنت .



بدورهم طالب الأهالي السلطة المحلية بالمديرية بإيصال رسالتهم إلى وزارة الإتصالات وادخال الخدمة بالسرعة الممكنة وتقويتها في جميع مناطق المديرية.

*من صالح عروم