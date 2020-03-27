حضرموت.. إلغاء زيارة قبر النبي هود وانتشار أمني لمنع التجمعات لمواجهة "كورونا"

أعلن مدير مكتب الأوقاف بوادي حضرموت مراد صبيح، اليوم الجمعة، إلغاء الزيارة إلى شعب النبي هود لهذا العام.

وقال صبيح في منشور بصفحته على فيسبوك إن التعليق جاء بعد اجتماع، أمس الخميس، بتريم مع القائمين على الزيارة حرصاً على سلامة الأرواح ومساندة لقرارات الدولة في حظر الاجتماعات العامة.

وكانت السلطات بوادي حضرموت شرقي اليمن دعت القائمين على فعاليات زيارة ما تعرف بقبر النبي هود بإلغاء الزيارة كإجراء احترازي لمواجهة وباء فيروس كورونا.

ودعا وكيل وادي وصحراء حضرموت عصام الكثيري في تعميم حصل المصدر أونلاين على نسخته، إلى إلغاء فعاليات الزيارة مثلها كباقي التجمعات المشكلة خطرا لانتشار الفيروس.

ويقيم اتباع الطريقة الصوفية بتريم حضرموت زيارة سنوية تبدأ فعالياتها أواخر شهر رجب وتنتهي منتصف شهر شعبان.

ويحضر الزيارة آلاف من سكان حضرموت و محافظات عدة ودول خليجية مجاورة من موالي الطريقة الصوفية.

وفي نفس السياق انتشرت قوات أمنية بعدة أحياء في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وطالبت الشرطة عبر مكبرات الصوت المواطنين بمنع التجمعات وعدم الخروج لأداء صلاة الجمعة في المساجد تنفيذا لقرار مكتب الأوقاف بساحل حضرموت.

وكان مكتب الأوقاف بساحل حضرموت أصدر أمس الخميس تعميماً لقرار وزاري بتعليق الجمع والجماعات في المساجد للوقاية من فيروس كورونا.

وفي وادي حضرموت، أدى المصلون صلاة الجمعة في المساجد مع اختصار وقت الخطبتين بناءً على مخرجات اجتماع موسع للسلطة المحلية والعلماء بوادي حضرموت مطلع الأسبوع الجاري.

وكان محافظ حضرموت هدد باستخدام القوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في حال عدم التزام المواطنين بها.