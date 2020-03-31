حضرموت: اعلان حضر التجوال في المحافظة بدء من هذا الموعد

قرر محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، إعلان الحظر التجوال في المحافظة، لغرض الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ونص القرار على حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة بدءا من بعد غدا الخميس، من الساعة الرابعة عصراً الى الساعة الرابعة فجراً من يوم الجمعة.

وألمح قرار محافظ حضرموت، إلى احتمالية اللجوء إلى تمديده، لعدة أيام أو أسابيع مقبلة.

وكلف المحافظ قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن بمديريات الساحل بوضع خطة مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بشأن تنفيذ القرار.

واستثنى قرار الحظر الفرق الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها