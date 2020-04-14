حضرموت.. افتتاح مستشفى الحميات ومركز معالجة كورونا بمدينة المكلا

حضرموت (تحديث نت) خاص



افتتح محافظ حضرموت فرج البحسني امس الاثنين، مستشفى الحميات ومركز معالجة حالات فيروس كورونا بمنطقة فلك شرقي المكلا.

ويحوي المستشفى 150 سريرا بالإضافة إلى 10 أسرة للعناية المركزة مع 10 أجهزة للتنفس الصناعي، ويعمل بالمستشفى والمركز 150 عاملا صحيا ممن تم تدريبهم على البروتوكولات العلاجية المتبعة في الدليل الإرشادي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحث محافظ حضرموت الكوادر الصحية في المديريات على الاتجاه نحو الابتكار في ظل شحة الإمكانيات، مشيدا بالتجربة التي نفذها طلاب كلية الطب وانتاجهم لمعقم محلي الصنع، لافتا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة لإثبات الولاء للمجتمع والتضحية في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من جائحة كورونا.