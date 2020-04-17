حضرموت .. ”البحسني” يعلن عن تعديل جديد في أوقات حظر التجوال بالمحافظة بسبب كورونا

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بانه سيتم تعديل حظر التجوال ابتداءا من يوم غد السبت من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة صباحا في جميع مديريات حضرموت ماعدا مديريتي الشحر والديس الشرقية بحيث يكون حظر التجوال فيهما من الساعة السادسة مساءا الى الساعة السادسة صباحاً.

واوضح المحافظ البحسني خلال حديثه لإذاعة المكلا صباح اليوم الجمعة بأن الحالة المصابة بفيروس كورونا متواجدة بمستشفى الحميات ومركز معالجة حالات كورونا بمنطقة فلك وهي تحت الملاحظة والرعاية الصحية والحالة في تحسن كبير وتتماثل للشفاء، داعيا المواطنين الالتزام في بيوتهم والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.