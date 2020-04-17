المشهد اليمني

حضرموت .. ”البحسني” يعلن عن تعديل جديد في أوقات حظر التجوال بالمحافظة بسبب كورونا

17 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بانه سيتم تعديل حظر التجوال ابتداءا من يوم غد السبت من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة صباحا في جميع مديريات حضرموت ماعدا مديريتي الشحر والديس الشرقية بحيث يكون حظر التجوال فيهما من الساعة السادسة مساءا الى الساعة السادسة صباحاً.

واوضح المحافظ البحسني خلال حديثه لإذاعة المكلا صباح اليوم الجمعة بأن الحالة المصابة بفيروس كورونا متواجدة بمستشفى الحميات ومركز معالجة حالات كورونا بمنطقة فلك وهي تحت الملاحظة والرعاية الصحية والحالة في تحسن كبير وتتماثل للشفاء، داعيا المواطنين الالتزام في بيوتهم والابتعاد عن التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أوقات البحسني التجوال بالمحافظة بسبب تعديل جديد حضرموت حظر عن في كورونا يعلن

إقرا أيضا

Photo of قيادي مؤتمري يوجه انتقاد لـ ”غريفيث” بسبب إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن

قيادي مؤتمري يوجه انتقاد لـ ”غريفيث” بسبب إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن

17 أبريل، 2020
Photo of الجبواني رداً على بن بريك: فوهات البنادق هي من ستستعيد عدن

الجبواني رداً على بن بريك: فوهات البنادق هي من ستستعيد عدن

17 أبريل، 2020
Photo of الطيران يعزز من انتصارات الجيش ضد الحوثيين في مأرب والجوف بعد خرق المليشيا للهدنة

الطيران يعزز من انتصارات الجيش ضد الحوثيين في مأرب والجوف بعد خرق المليشيا للهدنة

17 أبريل، 2020
Photo of بالفيديو.. شاهد برومو برنامج محمد الربع ”رئيس الفصل ” الذي سيعرض في رمضان بدلا من عاكس خط وفي قناة مختلفة

بالفيديو.. شاهد برومو برنامج محمد الربع ”رئيس الفصل ” الذي سيعرض في رمضان بدلا من عاكس خط وفي قناة مختلفة

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق