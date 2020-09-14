حضرموت : العامري نائب مدير عام الصحة للمديريات الصحراوية يباشر مهامه ويلتقي بمدير عام مكتب الصحة

باشر الاخ / خالد عبدالله العامري عمله اليوم بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت بعد صدور قرار وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري , بتاريخ 8 سبتمبر 2020 م رقم 51 بشان تكليفه نائبا لمدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان حضرموت الوادي والصحراء للمديريات الصحراوية .

وعلى الصعيد نفسه استقبل مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي بمكتبه اليوم نائبة للمديريات الصحراوية / خالد عبدالله العامري , مهنئا العامري بهذا التكليف ليشكل

رافدا في متابعة الواقع الصحي وهمزة وصل بين إدارات الصحة بالمديريات الصحراوية ومكتب وزارة الصحة العامة بوادي وصحراء حضرموت والنزول اليها لتلمس احتياجاتها , لهدف الارتقاء بخدمات الصحة بتلك المديريات , مشيرا

الى الخبرات المتراكمة لدى العامري لتحمله مدير لمكتب الصحة لمديرية ثمود لسنوات عديدة وجهوده المشهود لها خلال تلك الفترة .

فيما عبر العامري عن شكره وتقديره لوكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء ولمدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ,على الثقة التي اولت اليه متمنيا التوفيق والنجاح في تأدية هذه المهمة من خلال

تكاتف وتعاون الجميع , مؤكدا بانه سوف يبذل قصارى جهده جنبا الى جنب مع المدير العام لمكتب وزارة الصحة وتنفيذ كافة التكليفات المؤكلة اليه للهدف الاسمى للرقي بالواقع الصحي وتقديم افضل الخدمات الصحية في المديريات الصحية وسيكون همزة وصل لمختلف المتابعات والقضايا المتعلقة بالصحة في تلك المديريات , مشيرا إلى اهمية التعاون من قبل مدراء مكاتب الصحة بالمديريات الصحراوية في التواصل ناهيك عن الزيارات التي سيتم الترتيب لها بالتنسيق مع المدير العام لمكتب وزارة الصحة .

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