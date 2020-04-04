حضرموت.. انتقالي ساه يدشن حملة رش وقائية من فيروس كورونا



حضرموت/خاص:

دشنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية ساه، بمحافظة حضرموت، صباح اليوم السبت حملة رش وقائية من وباء كورونا.

وفي فعالية التدشين، تحدث نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمديرية، صالح سعيد بن اسماعيل، مبيناً أن هذه الحملة تستهدف المساجد والأسواق العامة والمحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود لتعقيمها، داعيا المواطنين للتعاون وتكاتف الجهود من أجل إنجاح الحملة.

من جانبه أكّد عضو الجمعية الوطنية، عبدالله سالم بن الشيخ ابوبكر، على أهمية إنجاح الحملة في جميع مناطق المديرية. ووجه بن الشيخ أبوبكر رؤساء المراكز بضرورة إشعار المواطنين في مناطقهم بعدم التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وانطلقت الحملة من أمام مقر القيادة المحلية في المديرية، حيث قسمت الفرق المشاركة فيها إلى قسمين، وجرى توزيعها على مختلف مناطق المديرية.