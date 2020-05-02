حضرموت.. تأييد شعبي منقطع النظير لاعلان الانتقالي "الادارة الذاتية" بالعاصمة عدن

شهدت مديريات محافظة حضرموت ساحلها وواديها مسيرات حاشدة تأييداً لقرارات المجلس الأنتقالي الجنوبي بخصوص اعلان الادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية واعلان حالة الطوارئ بالمحافظات الجنوبية ولينال الجنوب وشعبة خطوة لطالما أنتظرها أبنائه وليصبح الجنوب ذات سيادة وصانع قرار بنفسه من خلال الادارة الانتقالية التي ستقوم بطبيقها قيادة المجلس الأنتقالي الجنوبي الممثل الشرعي لشعب الجنوب.

وفي مشهد يعكس مدى الترابط بين حضرموت والجنوب وأن حضرموت جزء لايتجزأ من الجنوب، خرج الالاف بمسيرات عارمة وحاشدة بمدينة المكلا وغيل باوزير وسيئون وغيرها من مديريات حضرموت تأييداً للقرار التاريخي الذي اصدره المجلس الأنتقالي في عدن.

محافظة حضرموت الغنية بمواردها الطبيعية والنفطية والتي استغلتها الشرعيه اليمنية لنهبها وتقاسمها فيما بينهم خارج البلد وترك حضرموت تعاني من الانقطاعات في التيار الكهربائي وتدني الخدمات لعدم اعطاء قيادة السلطة المحلية بالمحافظة كامل مخصصاتها المالية والمماطله المتكررة لتنعكس بشكل سلبي على حضرموت. وعبر المتظاهرون من أهالي حضرموت عن وقوفهم إلى جانب محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني وانهم سيقفوا معه في قرار او خطوه يتخذها من أجل اخذ حصة حضرموت من ثرواتها.

وعبر المتظاهرين الذين أمتلأت بهم الساحات عن فرحتهم لمثل هكذا خطوات والاصطفاف خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق الهدف المنشود في استعادة الدولة الجنوبية والتخلص من الهيمنة الاخوانية عن طريق ذراع الشر للجماعة باليمن حزب الاصلاح والذي يتخذ من الحكومة الشرعية مظلة للإضرار بالجنوب بشكل عام.