حضرموت تبدأ حظر تجوال جزئي احترازا من تفشي كورونا اعتبارا من الخميس القادم

باتت محافظة حضرموت أول محافظة يمنية تطبق قرار فرض حظر التجوال على المواطنين رسميا كإجراء احترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالة إصابة في اليمن حتى اليوم وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم الثلاثاء فرض حظر التجوال في عموم مديريات المحافظة يوم الخميس القادم.

ونص القرار على فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى محافظة حضرموت ابتداءً يوم الخميس 202/4/2 بحيث تبدأ ساعات الحظر من الرابعة عصراً وحتى الرابعة فجراً.

وذكر القرار، بأنه سيتم الإعلان لاحقاً ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة.

وكلف البحسني القيادات العسكرية والأمنية في الوادي والساحل بوضع خطة صارمة لتنفيذ الحظر، داعيا للمواطنين للالتزام التام بساعات الحظر بما يضمن حمايتهم من الوباء.

واستثنى القرار الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.