اليمن العربي

حضرموت.. تدشين حملة رش رذاذي وضبابي لمكافحة الأوبئة بمديرية السوم

15 أبريل، 2020
0

دشن بمديرية السوم محافظة حضرموت حملة الرش الضبابي والرذاذي والتي تهدف إلى تعقيم الأماكن العامة وتعقيم المياه الراكدة بسبب السيول الأخيرة التي اجتاحت المديرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

وأكد مدير عام مديرية السوم أنيس السماحي خلال التدشين،على أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات لمساندة الجهود الرسمية والمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الأوبئة.

 

وأوضح مدير إدارة الصحة بالمديرية سامي بادباه، بأن الحملة التي تستمر ثلاثة ايام، تأتي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر فيروس كورنا وانتشار الملاريا والبعوض.

# الشرعية
# حضرموت
# .
# السيول
# محافظة حضرموت
# فيروس
# الصحة
# المياه
# العامة

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأوبئة السوم بمديرية تدشين حضرموت حملة رذاذي رش لمكافحة وضبابي

إقرا أيضا

Photo of التحالف يشن 18 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب

التحالف يشن 18 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مأرب

15 أبريل، 2020
Photo of الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات اليمنية

الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من المحافظات اليمنية

15 أبريل، 2020
Photo of ميليشيا الحوثي تفضح حقيقة مؤشرات الأمم المتحدة الإيجابية لوقف الحرب

ميليشيا الحوثي تفضح حقيقة مؤشرات الأمم المتحدة الإيجابية لوقف الحرب

15 أبريل، 2020
Photo of تعز.. فريق من وزارة الصحة يطلع على احتياجات المرافق الصحية

تعز.. فريق من وزارة الصحة يطلع على احتياجات المرافق الصحية

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق