حضرموت.. تدشين حملة رش رذاذي وضبابي لمكافحة الأوبئة بمديرية السوم

دشن بمديرية السوم محافظة حضرموت حملة الرش الضبابي والرذاذي والتي تهدف إلى تعقيم الأماكن العامة وتعقيم المياه الراكدة بسبب السيول الأخيرة التي اجتاحت المديرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وأكد مدير عام مديرية السوم أنيس السماحي خلال التدشين،على أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات لمساندة الجهود الرسمية والمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار الأوبئة.

وأوضح مدير إدارة الصحة بالمديرية سامي بادباه، بأن الحملة التي تستمر ثلاثة ايام، تأتي ضمن التدابير الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر فيروس كورنا وانتشار الملاريا والبعوض.