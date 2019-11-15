حضرموت تستعد لاقامة فعاليات المولد النبوي بعد موافقة قيادة المنطقة العسكرية الاولي

قال موقع اخباري حضرمي ان فعالية المولد النبوي الشريف تقرر اقامتها بعد أخذ الموافقة من قيادة المنطقة العسكرية الأولى واطلاع قيادة التحالف العربي أكد القائمون على فعالية المولد النبوي الأكبر (نور في قلوبنا) بمدينة تريم بأنه سيقام في موعده المحدد مسبقا تاريخ 19 ربيع الأول مساء السبت القادم وبحضور كوكبة من العلماء والشخصيات والمسؤولين.

واكد موقع حضرموت 21 ان إقامة احتفالية المولد في موعدها المحدد مسبقا بملعب الزمالك في منطقة عيديد بمدينة تريم الغناء، وعليه يؤكد القائمون على الفعالية للجماهير بالحضور والمشاركة الفاعلة لإنجاح الاحتفال والتعبير عن حبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن المقرر أن تقام الفعالية الكبرى (نور في قلوبنا) برعاية كريمة من الحبيب سالم محمد الجنيدي حفظه الله وبمشاركة جماهيرية هي الأولى من نوعها وستبدأ بإطلاق حمام السلام عصرا يعقب ذلك مساء قراءة المولد النبوي الشريف مع تناول وجبة العشاء بحضور مجموعة من العلماء والدعاة والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.

ويعتذر القائمون على الفعالية للمواطنين على بعض الإشكالات الحاصلة أثناء الإعلان عن موعد الفعالية، ويؤكدون أن ذلك يأتي من حرصهم الشديد على سلامة الحاضرين وضروة تأمين الفعالية.

القائمون على الاحتفالية أكدوا على إقامة المولد النبوي الشريف بنفس العادات والتقاليد المتعارف عليها بمدينة تريم وضواحيها وبنفس الترتيبات التي أقيم بها المولد النبوي الشريف السنة الماضية .

ويشكر القائمون على فعالية المولد النبوي الشريف نور في قلوبنا وسراجا منيرا قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقائد التحالف العربي بوادي حضرموت على تذليلهم للصعوبات وحرصهم على تأمين المواطنين.

