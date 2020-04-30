حضرموت تعلن عن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

عدن24-خاص

أعلنت محافظة حضرموت، مساء أمس الأربعاء، عن عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بالمحافظة وذلك بعد ظهور حالات إصابة مؤكدة بالعاصمة عدن.

وقررت المحافظة إغلاق المنافذ الحدودية ابتداءً من السبت القادم عند الساعة السادسة مساءا، مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين إلى المحافظة في جميع المنافذ خلال فترة ما قبل الإغلاق .

كما أعلنت المحافظة، حالة حظر التجوال داخل المديريات بداية من الأحد القادم من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وحتى إشعار آخر .

ودعت المحافظة جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر في جميع المرافق والأماكن العامة وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وطالبت المحافظة جميع الأئمة والقائمين على المساجد الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً.

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