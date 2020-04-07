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حضرموت.. شركة بترومسيلة النفطية تدعم مركز عزل كورونا بعدد من الأجهزة الطبية

7 أبريل، 2020
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قدمت شركة بترومسيلة النفطية عددا من الأجهزة الطبية و المعدات الخاصة لمستشفى الحياة المركزي المخصص لعلاج و عزل حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كورونا 19 ) الواقع بمنقطة بروج في مديرية القطن بوادي حضرموت.

و شملت الأجهزة جهاز تنفس صناعي متنقل، و عدد 6 أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية للمصابين، و 6 أسرّة للعناية المركزة، و 6 أجهزة لشفط السوائل، و مولد كهربائي بقدرة 725 كيلو للمستشفى.

وخلال عملية استلام الأجهزة قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء “عصام حبريش الكثيري” إن المركز يستوعب حاليا 100 سرير، و تم تزويده بعدد من الأجهزة لمواجهة أي انتشار للفيروس.

وأضاف “حبريش” أن الشركة ستقدم دفعتين أخريتين من الأجهزة الطبية للمركز خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن السلطات في وادي حضرموت افتتحت مراكز عزل في هيئة مستشفى سيئون المركزي ومطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة الحدودي.

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