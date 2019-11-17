حضرموت.. فريق ميداني يتفقد مناطق الثروات المعدنية في أرياف المكلا

تفقد الفريق الميداني لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت والهيئة العامة لحماية البيئة ساحل حضرموت منطقة أرياف المكلا ووادي الحاوية لدراسة الأثر البيئي للخامات الموجودة في منطقة الدراسة وتقييمها.

وفحص الفريق الخامات الموجودة، وأخذ البيانات الحقلية، والقياسات مع مراعاة النواحي البيئية من وجود نباتات أو حيوانات برية من عدمه.

وأوضح الفريق الميداني ضرورة تحديد أماكن هذه الثروات، وأن يتم أخذ الحذر والحيطة من التوسع للمخططات على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك المناطقk وكذلك الاخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء رقم 249لسنة 2012م بشأن دراسة الصلاحية الجيولوجية للتخطيط العمراني والمشاريع الاستراتيجية.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين تلك الهيئات، وتعميم محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية.