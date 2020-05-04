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حضرموت .. لجنة التبرعات تعقد اجتماع وتقيم نشاطها في المرحلة الماضية

4 مايو، 2020
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حضرموت .. لجنة التبرعات تعقد اجتماع وتقيم نشاطها في المرحلة الماضية

عقدت لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا برئاسة الشيخ صالح الشرفي مستشار محافظ محافظة حضرموت اجتماعا تقيميا لنشاط اللجنة خلال المرحلة الماضية وبحضور أعضاء اللجنة مستشار المحافظ الشيخ عبدالله بامشموس والشيخ فارس خالد بن هلابي والاستاذ خالد غانم والدكتور خالد بن شيبان .
واستعرض في الاجتماع مساهمات اللجنة في تقديم الدعومات المالية للعالقين من أبناء المحافظة في الخارج ودعم السلطة المحلية بوادي حضرموت ومديرية تريم ومستشفى بابكر الخيري ومستشفى خيلة بقشان بالإضافة برفد المستلزمات الوقائية والعلاجية للمستشفيات بمديريات ساحل حضرموت وكلية الشرطة والدفاع المدني بساحل حضرموت لمواجهة وباء كورنا .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة دعم مستشفى العسكري وتولي اهتمام اللجنة به والتركيز على تهيئته وتوفير احتياجاته لافتتاحه خلال الفترة القادمة ودخوله ضمن المشافي الحيوية في المحافظة .
وشدد المجتمعون على ضرورة المتابعه والتحصيل للجهات التي ما زالت متاخره في تقديم الدعومات بالإضافة الى سرعة تلبية الاحتياجات لكافة المشافي والمحاجر استعداد لمواجهة الوباء و الحميات المنتشرة من الملاريا والمكرفس والضنك لخذ الوقاية والعلاج منها .
حضر الاجتماع د. عبدالله بكير والاساتذه صلاح عقيل و فادي بأفضل وعبدالله بن دمنان

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