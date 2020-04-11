حضرموت .. لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تستعد في تلبية احتياجات عملية تنفيذ الرش لصندوق النظافة

اطلعت لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا اليوم من المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة حضرموت المهندس /فهمي بن شبراق على احتياجات الصندوق لتنفيذ عملية الرش الوقائية على مدن ساحل حضرموت بحضور نائب رئيس اللجنة د. عبود العبل ومستشار محافظ محافظة حضرموت الشيخ/عبدالله بامشموس و الاعضاء الشيخ فارس خالد بن هلابي والاستاذ فادي بافضل والاخ عبدالله دمنان .

واستمعت اللجنة من المدير العام لصندوق النظافة المهندس فهمي بن شبراق إلى الخطة العملية التي ينفذها الصندوق في عملية الرش و تنظيف ورفع النفايات خلال المرحلة السابقة والحالية بالمحافظة .

مشيرا إلى ان الصندوق يتطلب تقديم الدعومات اللازمة لمرحلة تنفيذ الرش من مادة الكلور وبدلات السلامة التي ازداد سعرها في الاسوق بثلثي القيمة التي تباع بها سابقا، بالإضافة الى تخوف العاملين في الصندوق من الفيروس في ظل عدم توفر لهم الحماية الأساسية في اثناء تأدية عملهم.

بدوره أشاد الشيخ/ صالح الشرفي مستشار محافظ محافظة حضرموت ورئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا بجهود صندوق النظافة التي بذلها ويبذلها للحفاظ على نظافة المحافظة وتكثيف جهوده في الفترة الحالية مع ظهور أول حالة مصابة بالفيروس بمدينة الشحر ، و مشيدا بالعمل الذي أقاموا به مساء أمس بمدينة الشحر برش المواد المعقمة على المدينة والميناء و المنطقة التي توجد فيها الحالة المصابة والمشفى

وأكد رئيس اللجنة الشيخ الشرفي استعداد اللجنة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات التي يتطلبها الصندوق في عمليات الرش ووسائل الحماية للعاملين في الصندوق حفاظا عليهم وعلى سلامتهم من هذا الوباء.

حضر اللقاء الدكتور/ خالد شيبان و الدكتور عبدالله بكير .