الموقع بوست

حضرموت .. مقتل حارس محطة وقود تابعة لشركة النفط برصاص مجهولين

الموقع بوست الموقع بوست منذ 17 دقيقة
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حضرموت .. مقتل حارس محطة وقود تابعة لشركة النفط برصاص مجهولين

حضرموت .. مقتل حارس محطة وقود تابعة لشركة النفط برصاص مجهولين

توفي أحد حراسة محطة محروقات تابعة لشركة النفط اليمنية في حضرموت مساء اليوم الإثنين، إثر إصابته برصاص مسلحين مجهولين.

وقالت مصادر محلية لـ “الموقع بوست”  إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على محطة المحروقات التابعة لشركة النفط اليمنية (حكومية) بمديرية شبام غرب وادي حضرموت، مما أسفر عن إصابة حارس المحطة عبدالعزيز بن طالب، وتم إسعافه للمستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتزايدت حوادث الاغتيالات في حضرموت وتسجل ضد مجهولين، فيما تشهد مدينة سيئون استحداث نقاط عسكرية على شوارعها منذ زيارة عدد من الوزراء لها الشهر الماضي.







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