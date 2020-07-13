حضرموت : مكتب الصحة بالوادي يتسلم 150 اسطوانة غاز أكسجين طبي من مؤسسة صلة للتنمية وفاعل خير

تتواصل عطاءات المؤسسات والمنظمات المانحة وفاعلي الخير دعمهم ومساندتهم لجهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت لمجابهة وباء فايروس كورونا ( كوفيد – 19 ) المستجد الذي يجتاح العالم واستجابة لنداء السلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالوكيل الاستاذ / عصام حبريش الكثيري ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء الدكتور / هاني خالد العمودي لتلك الجهات .

تسلم مكتب وزارة الصحة العامة و السكان بوادي حضرموت والصحراء اليوم 150 اسطوانة اكسجين طبي منها 100 اسطوانة مقدمة من مؤسسة صلة للتنمية و50 اسطوانة مقدمة من فاعل خير من احد البيوت التجارية بمدينة سيئون .

وفي حفل مراسيم التسليم اوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري لوسائل الاعلام بالقول : اننا اليوم ندشن دفعة جديدة من تبرعات المؤسسات التنموية وفاعلي الخير بوادي

حضرموت للقطاع الصحي لمجابهة وباء كورونا ( كوفيد – 19 ) .

حيث قامت مؤسسة صلة للتنمية برفد مكتب الصحة بالوادي بعدد 100 اسطوانة غاز اضافة الى تقديم 50 اسطوانة مقدمة من فاعل خير من ابناء وادي حضرموت .

ودعاء الوكيل الكثيري كل البيوت التجارية بوادي حضرموت والمؤسسات ان يكون الهم واحد وان يكونوا في نفس الصف لمجابهة هذا الوباء مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم ودعم القطاع الصحي بوادي وصحراء حضرموت سائلا العلي القدير ان كل ما يقدموه في ميزان حسناتهم .

الى ذلك مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور / هاني خالد العمودي , عن شكره وتقديره لمؤسسة صلة للتنمية وفاعل الخير على هذه المنحة من الاسطوانات وكل من ساهم في مشروع توفير اسطوانات غاز الاكسيجين الطبي في مشروع توفير اسطوانات الغاز الطبي للقطاع الصحي بوادي حضرموت , مشيرا بانه خلال شهر تقريبا تم توفير ما يقارب اكثر من 600 اسطوانة غاز الاكسجين الطبي سعة 40 لتر , والهدف من هذا المشروع تأمين احتياجات المرضى في كل مراكز العزل العلاجي والطوارئ في مديريات الوادي والصحراء كونه احد اهم الادوية العلاجية التي يطلبها المصابين بكوفيد – 19 المستجد.

واكد العمودي بان مكتب وزارة الصحة لازال بحاجة لأسطوانات غاز الاكسجين للاحتياج اليومي لها على اقل تقدير توفير 1000 اسطوانة لتلبي طلب مراكز العزل العلاجي في تريم وسيئون والقطن واضاف بالقول ونحن كلنا في ثقة في

المؤسسات والمنظمات الداعمة والمانحة والبيوت التجارية واصحاب الايادي البيضاء في المساهمة في توفيرها .

واضاف الدكتور العمودي بان مكتب الصحة لديه مشروع في إطار هذا المشروع مائة اسطوانة صغيرة مع ملحقاتها الهدف منها للاستفادة لخدمة المرضى بالاستخدام المنزلي لمرضى كوفيد – 19 المستجد وسوف تصل ان شاء الله غدا

او بعد غدا مقدمة من مؤسسة الضمير الخيرية الاجتماعية بوادي حضرموت .

واشار بان الاحتياج الثاني لقطاع الصحة بوادي وصحراء حضرموت هو توفير الادوية الاساسية التي تستخدم في اطار البروتكول العلاجي لكوفيد – 19 في مراكز العزل العلاجي وهي شيء اساسي ومهم لإكمال عملية شفاء المرضى

المصابين من هذا الفايروس ومكتب الصحة لديه قائمة من الادوية ذات الاولوية حيث يوجد لدينا ادوية من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية من الادوية الاساسية يتم ضخها وبطريقة مستمرة لكل قطاعات الصحة التي تخدم في مواجهة كورونا لكن يضل احتياجنا للأدوية من اهتماماتنا الاولية في مواجهة هذا الوباء مع اسطوانات غاز الاكسجين .

واوضح العمودي بان مكتب الصحة بالوادي والصحراء لديه مشروع مستقبلي ان شاء الله في القريب العاجل وهو انشاء مصنع لإنتاج غاز الاكسجين الطبي سيتم وضع حجر الاساس له قريبا ان شاء الله , متمنيا ان يرى هذا المصنع

النور ويكون لدى مكتب الصحة مصنع لإنتاج الاكسجين ليكون لديه مخزون استراتيجي لغاز الاكسجين سوى لمجابهة هذه الجائحة او ما بعدها .

وقدم العمودي شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور / ناصر محسن باعوم على جهوده ومتابعته المتواصلة في تقديم يد العون والمساعدة للقطاع الصحي بوادي وصحراء حضرموت وللسلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة في وكيل المحافظة الداعم والمساند لجهود المكتب في مواجهة هذا الوباء ولكل الوكلاء المساعدين والشكر موصول لكل الداعمين من لجنة التبرعات بالوادي ولفاعلي الخير والمؤسسات والمنظمات المانحة

والشركات وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية ومنظمة الصحة العالمية والهلال الاحمر الاماراتي وكل الداعمين كلا باسمه وصفته ونقول لهم جزاكم الله خير وجعل دعمهم في رصيد اعمالهم في خدمة

اهلهم وتخفيف معاناهم بوادي وصحراء حضرموت .

فيما اشار مدير البرامج الصحية بمؤسسة صلة للتنمية الدكتور / محمد عمر باهيثم , بان المؤسسة تلبية لنداء الواجب والانسانية تقف اليوم الى جانب جهود السلطة المحلية بالوادي ومكتب وزارة الصحة لمجابهة هذه الجائحة التي

يمر بها العالم واليمن بشكل خاص بتقديم هذه المنحة وهي عبارة عن 100 اسطوانة غاز اكسجين طبي مع رؤوسها المنظمة للغاز نظرا لنقصها والاعتماد الاساسي لعلاج المصابين في مراكز العزل العلاجي وطوارئ المستشفيات

بالوادي , مؤكدا بان المؤسسة لديها ايضا عدد من التدخلات العاجلة في هذا الجانب سيتم مناقشتها اليوم مع مدير عام مكتب الصحة للإسهام كمنظمة مجتمع مدني ووقوفنا الى جانب السلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة في هذه الظروف

الحرجة والصعبة .

حضر مراسيم تدشين الاستلام نائب رئيس لجنة التبرعات بوادي حضرموت الشيخ / عارف الزبيدي ومدير مراكز الكلى بوادي حضرموت مساعد برويشد .

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