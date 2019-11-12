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حضرها التركي وسالم الوالي .. أولويات «مؤتمر ومعرض عدن الأول للمقاولات والبناء» في ورشة عمل بـ«لحج»

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 4 دقائق
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لحج (كريتر سكاي) خاص

افتتح محافظ محافظة لحج اللواء أحمد تُركي الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بمشاركة المحافظة في مؤتمر عدن ومعرضها الأول للبناء والمقاولات، نظمتها مؤسسة ” المستثمر ” للمؤتمرات والمعارض بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والغرفتين التجاريتين الصناعيتين بمحافظتي عدن ولحج.

وفي الورشة التي حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي أكد المحافظ التركي على أهمية الورشة التي تمثل بادرة أساسية لإقامة مؤتمر عدن، في ظل التحديات الراهنة جراء الحرب التي عرقلت سير عملية التنمية الشاملة.

وأشار التركي إلى أنَّ المؤتمر سيعزِّز الترويج الفاعل لمناخات الاستثمار بمحافظة لحج وبيئته الطبيعية الجاذبة للمستثمرين في جميع القطاعات.

بدوره اوضح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي ان «مؤتمر ومعرض عدن الاول للمقاولات والبناء» الذي ستحتضنة العاصمة المؤقتة عدن مطلع العام القادم يمثل محطة جوهرية لتهيئة الاجواء الاستثمارية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الى الامام .. مؤكداً على ضرورة  ان تكون محافظة لحج شريكة فعاله في هذا المؤتمر لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة .

واضاف سالم الوالي ان الوزارة ستعمل وبتنسيق عالي مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل وتذليل كل ما من شانه اقامة المؤتمر واشراك جميع القطاعات الحيوية

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