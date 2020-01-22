حضور كبير الى معرض "انغام لونية من الجنوب" في عدن

شهدت المكتبة الوطنية بكريتر بالعاصمة عدن معرض للفن التشكيلي “انغام لونية من الجنوب” للفنان محمد كليب وابنته يسرى.

ولقيت اللوحات المعروضة إعجاب عدد كبير من المثقفين والفنانين والاعلاميين الذي اكتضت بهم صالات العرض صباح اليوم وسجلت “عدن تايم” من لقاءات اجرتها عدد من القنوات من بينها AIC قناة المجلس الانتقالي الجنوبي راعي المعرض وطالب رئيس التحرير بدعم الفنانين والتشكيلين وايصال هذا الابداع من خلال نقل معارضهم الى الدول المجاورة للتعرف على ما وصل اليه الفن التشكيلي في الجنوب وعدن خاصة وان اللوحات عكست الاوضاع العامة والمعاناة وتطبيع الحياة عقب الحرب.

يذكر ان الفنان محمد كليب قد نشرت له عدن تايم عددا من الاعمال الفنية وسلسلة مقالات تعني بأهمية فنون الرسم واستعادة مناهجها في مقاعد الدراسة.